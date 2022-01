Trovata un’auto nel fiume Trebbia, quattro ragazzi morti

Questa mattina, martedì 11 gennaio, è stata trovata un’auto nel fiume Trebbia, nella zona di Calendasco (Piacenza): all’interno c’erano i corpi di quattro ventenni – tre ragazzi e una ragazza – che risultavano scomparsi da ieri sera, lunedì 10 gennaio.

A quanto pare i ragazzi la sera precedente avevano partecipato a una festa e, non essendo tornati a casa, le famiglie ne avevano denunciato la scomparsa. A trovare l’auto i pescatori della zona, questa mattina.

I vigili del fuoco di Piacenza sono intervenuti per estrarre l’auto ribaltata e i corpi dei ragazzi. Sono in corso le indagini dei Carabinieri e della procura sulle cause dell’incidente.