Truffa dell’acqua a Malnate, rubati oro e soldi

Una brutta mattinata per una famiglia malnatese, che si è vista truffare da due malviventi con l’ormai nota scusa dei controlli sull’acqua corrente.

Il fatto è avvenuto nella mattinata di martedì 18 gennaio a Rovera, frazione di Malnate. Due i malintenzionati alla porta della vittima: uno si è identificato come tecnico comunale, il secondo come un vigile. I due criminali sono riusciti a portare via soldi e oro.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Malnate.