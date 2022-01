Uno spazio arcobaleno per rendere più facile l’inclusione a Varese

Si chiama Rainbow Space il nuovo progetto di Arcigay Varese a sostegno delle persone LGBTI+ e delle loro famiglie, realizzato con il sostegno di Fondazione Comunitaria del Varesotto.

Rainbow space è uno spazio di discussione protetto che si propone di garantire una maggiore inclusione delle persone Lgbti+ sul territorio della provincia di Varese, fornire alle persone Lgbti+ e ai loro genitori uno spazio di discussione, confronto e auto mutuo aiuto, nonché agevolare la consapevolezza di sé e il coming out, fornendo gli strumenti per l’integrazione nella società. Infine, si propone di contrastare la solitudine causata dalla pandemia da Covid-19 con attività in presenza.

Sono quattro i gruppi tematici previsti: Omosessualità e bisessualità – per persone attratte da persone dello stesso sesso o da sessi diversi, Over 55 – per fornire un momento di confronto e socializzazione per le persone di età superiore ai 55 anni, anche nell’ottica della prevenzione delle solitudine involontarie della terza e della quarta età e dell’inclusione sociale delle persone che non hanno potuto fare coming out in un periodo il cui contesto sociale e culturale italiano non lo permetteva; Gruppo T – per l’inclusione delle persone trans, intersessuali e di genere non conforme, Genitori – uno spazio di confronto e discussione per i genitori di persone Lgbti+, realizzato in collaborazione con AGEDO (associazione genitori e amici di persone omosessuali).

Gli incontri si tengono presso la sede della Croce Rossa in Via Jean Henry Dunant, 2 a Varese: i primi si terranno sabato 15 gennaio. Il calendario completo degli incontri è disponibile sul sito di Arcigay Varese. Per informazioni è attivo il numero 0332 184 4642.