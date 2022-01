Varese di carattere: Lavagnese battuta 2-1 al 90′

Il Varese ha un carattere da grande squadra. Contro la Lavagnese i biancorossi vincono 2-1 al 90′ grazie alla rete di Mamah – al nono centro stagionale – subentrato e determinante. La gara è stata quasi esclusivamente nelle mani biancorosse, con Disabato e compagni che hanno trovato il vantaggio nel primo tempo con Di Renzo, deviazione fortunosa ma determinante. Nella ripresa un calo di tensione ha però permesso ai liguri di pareggiare al 25′ con Avellino ma nel finale i tre punti sono arrivati grazie al carattere e alla determinazione di chi non vuole accontentarsi e soprattutto ha grandi ambizioni.

Una vittoria che apre al meglio una settimana difficile e che potrebbe essere determinante per la classifica. Mercoledì trasferta a Fossano da non sottovalutare per arrivare al meglio alla grande sfida di settimana prossima – domenica 6 febbraio – quando al “Franco Ossola” arriverà il Novara. Con un carattere così sognare si può

FISCHIO D’INIZIO

Prima di ritorno per il Girone A di Serie D. Il Varese torna al “Franco Ossola” dopo la convincente vittoria sulla Caronnese e spera di ottenere tre punti anche contro la Lavagnese. Mister Ezio Rossi non può contare su Tosi e Gazo ma recupera almeno per la panchina Mamah e Cappai. Nel collaudato 3-4-1-2 il trequartista è Piraccini alle spalle di Minaj e Di Renzo. La Lavagnese allenata da Gianluca Fasano, che gioca per la prima volta nel 2022, si presenta a Masnago con un 4-3-3 che in avanti vede Valenti punta centrale affiancato da Rovido e Lombardi.

PRIMO TEMPO

Buon inizio del Varese, che spinge subito con buone soluzioni e nei primi minuti si fa vedere in due occasioni: al 7′ Premoli in proiezione offensiva conclude dal cuore dell’area trovando però la ribattuta della difesa ospite, due minuti dopo invece Di Renzo in spaccata arriva sul crosso profondo di Minaj dalla sinistra ma Crivellaro in scivolata salva il risultato. Al 18′ doppia occasione per il Varese: prima Di Renzo salta Romagnoli ma calcia su Ravetto in uscita, poi il portiere ospite devia in angolo su Minaj, che si era liberato al limite dell’area dopo un rinvio sbagliato. La Lavagnese si fa vedere passata la mezzora di gara e costruisce la migliore occasione al 36′: corner di Lombardi e destro al volo di Avellino che esce di un paio di metri. Il Varese fa passare il momento e al 39′ passa in vantaggio: al quinto calcio d’angolo battuto, Disabato mette in mezzo all’area, Monticone di testa conclude e trova sulla traiettoria Di Renzo che è nella posizione giusta per deviare in rete. All’intervallo Disabato e compagni vanno così con un importante vantaggio da amministrare.

SECONDO TEMPO

Anche a inizio ripresa è il Varese ad avere la gara in mano e al 9′ va vicino al raddoppio: azione d’attacco di Premoli sulla destra, dribbling, controdribbling e assist per Piraccini che da dentro l’area calcia a colpo sicuro ma trova la respinta del portiere avversario, con l’aiuto di un difensore. All’11’ un lampo dei liguri: Lombardi porta palla centralmente e calcia dai 20 metri mandando a un soffio dal palo. Il Varese sembra in gestione, abbassa i ritmi, ma al 25′, subito dopo il cambio tra Di Renzo e Mamah, si fa trovare impreparato e subisce il pareggio. La Lavagnese batte una punizione dalla fascia destra, Rovido sbuca alle spalle della difesa impegnando Trombini ma sulla respinta Avellino è nel posto giusto per siglare l’1-1. Il Varese di quest’anno però ha risorse infinite e, somatizzato il colpo, torna a spingere con forza. Mister Rossi mette Parpinel, Pastore e Marcaletti per Mapelli, Ale Baggio e Minaj e poco dopo anche Cappai per Piraccini e la squadra trova energie extra. Al 90′ il gol partita: lancio di Monticone, Cappai fa scorrere per Mamah che anticipa Avellino e fa secco Ravetto con il destro. Un gol che vale il 2-1 e, dopo 6′ di recupero, tre punti che danno morale e aprono al meglio questa settimana che si concluderà domenica prossima con l’attesissima sfida al Novara.

TABELLINO

VARESE – LAVAGNESE 2-1 (1-0)

Marcatori: 39′ pt Di Renzo (V), 25′ st Avellino (L), 45′ st Mamah (V)

Varese (3-4-1-2): Trombini; Premoli, Monticone, Mapelli (33′ st Pastore); Foschiani, D’Orazio, Disabato, A. Baggio (33′ st Marcaletti); Piraccini (35′ st Cappai); Minaj (33′ st Parpinel), Di Renzo (24′ st Mamah). A disposizione: Priori, Bertuzzi, Cantatore, Mendolia. All.: Rossi.

Lavagnese (4-3-3): Ravetto; Casagrande, Romagnoli, Gatelli (41′ pt Ben Nasr), Crivellaro (44′ st Sommovigo); Canovi, Avellino; Dotto (46′ st D’Angelo); Rovido, Valenti, Lombardi (37′ st Croci). A disposizione: Bellesolo, Bacigalupo,, Costranzo, Romanengo, Oliveri. All.: Fasano.

Arbitro: sig. Ursini di Pescara (Spatrisano e Scafuri).

Corner: 8-3. Ammoniti: Di Renzo, Mapelli per il Varese; Casagrande, Croci per la Lavagnese. Recupero: 1’ + 6’.

Note: giornata serena e mite, terreno in non perfette condizioni.

SERIE D GIRONE A – XX GIORNATA

Sabato 29 gennaio: Varese – Lavagnese 2-1; Rg Ticino – Casale 2-1.

Domenica 30 gennaio: Asti – Novara; Borgosesia – Chieri; Bra – Saluzzo; Derthona – Vado; Imperia – Gozzano; Ligorna – Fossano; Sanremese – Caronnese; Sestri Levante – Pdhae.

CLASSIFICA: Novara 41; Varese 36; Sanremese 33; Chieri 32; Borgosesia 30; Derthona, Pdhae, Vado 28; Casale 27; Gozzano 26; Bra 24; Sestri Levante 23; RG Ticino 21; Asti 20; Ligorna 18; Lavagnese 16; Caronnese, Imperia, Fossano 15; Saluzzo 11.