Viggiù e Clivio si uniscono al cordoglio per la tragedia di Morazzone

Lo sgomento e il dolore per i tragici fatti di Morazzone sono molto vivi in Valceresio, dove la fuga del padre quarantenne che ha ucciso suo figlio si è conclusa ieri mattina a Viggiù con un’imponente operazione dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. (nella foto lo spiegamento di forze in via Sant’Elia a Viggiù, dove è avvenuta la cattura)

Un cordoglio che i sindaci di Viggiù e Clivio hanno affidato alle pagine social istituzionali, per dare voce alle proprie comunità anche nel ringraziare le forze dell’ordine.

“Il nostro territorio è stato teatro di un tragico evento che ha sconvolto questa prima domenica dell’anno – scrive il sindaco di Viggiù Emanuela Quintiglio sulla pagina istituzionale del Comune – Ci uniamo ai ringraziamenti a tutte le forze dell’ordine intervenute, oltre al comando dei Carabinieri di Viggiù, nella persona del luogotenente Soricelli, per la veloce riuscita dell’operazione che ha evitato l’insorgere di ulteriori situazioni di pericolo per la cittadinanza. Esprimiamo il nostro cordoglio alla famiglia del piccolo Daniele nel nostro ruolo di Amministrazione ma, soprattutto, di comunità che si interroga su quanto si debba fare per impedire che tragedie simili non abbiano più a ripetersi”.

Anche il sindaco Peppino Galli e gli amministratori di Clivio hanno voluto pubblicare il proprio ringraziamento ai Carabinieri e un pensiero per la piccola vittima: “L’ Amministrazione comunale porge i più sinceri ringraziamenti ai Carabinieri del Comando provinciale di Varese per aver risolto positivamente il delicato e complesso intervento nel territorio di Viggiú. Un ringraziamento particolare ai Carabinieri della Stazione di Viggiú, al Comandante luogotenente Soricelli, sempre pronti e disponibili per i nostri paesi. Un pensiero e una preghiera per il piccolo Daniele. Ci stringiamo ai familiari in questo momento di profondo dolore”.

Emanuela Quintiglio sottolinea inoltre l’importanza di dotare i propri comuni di una rete di videosorveglianza: “Anche se a tragedia purtroppo già consumata, fondamentale per la cattura del fuggitivo è stato il sistema di videosorveglianza attivo sul nostro territorio che ha permesso di individuare lo spostamento del veicolo del sospettato, fornendo un aiuto importante per il fermo in breve tempo dello stesso; ciò a conferma dell’efficacia delle telecamere per la tutela della nostra sicurezza”.