Addio al partigiano Giuseppe “Pippo” Platinetti, il Camoscio delle Cinque Valli

Se ne è Giuseppe Platinetti detto “Pippo”, partigiano combattente e presidente onorario di Anpi provinciale Varese: «L’Anpi tutta abbruna le sue bandiere e lo ricorda commossa», ha scritto Ester De Tomasi, presidente dell’Anpi provinciale di Varese.

Platinetti partecipò alla Resistenza in Ossola e nel Novarese. Al 25 aprile a Novara affrontò anche un’ultima incursione di carri armati tedeschi della SS Polizei che tentava di raggiungere l’autostrada. La sua straordinaria impresa dell’ottobre 1944, quando non si rifugiò in Svizzera come migliaia di italiani, ma, con una marcia solitaria di oltre un mese, fra le montagne della Valdivedro, della Val Bognanco, della Val Antrona, della Valle Anzasca, raggiunse l’amata Valsesia per riprendere la lotta contro i nazifascisti, è raccontata nel libro “Il camoscio delle cinque valli. L’impresa di Pippo Platinetti, un partigiano «garibaldino” scritto da Franco Giannantoni e Carlo Meazza, edito da Grossi.

Nato a Misey su Marne (Francia) il 16 luglio 1923, commerciante ambulante, si era stabilito in Valmarchirolo dopo la guerra.