“Al fianco delle donne”: un progetto sul mentoring al femminile a Velate di Varese

Federmanager Varese, a margine della mostra Art for the Global Goals al Battistero di Velate, organizza nel pomeriggio di domenica 20 febbraio un incontro che riguarderà il tema del ridurre le disuguaglianze sul posto di lavoro e osservare la parità di genere. L’evento si terrà presso il Teatro Oratorio di Velate, ed è la presentazione del progetto Mentoring del Gruppo Minerva.

Il Gruppo Minerva di Federmanager Varese ha dato vita a “Mentoring al femminile – Al fianco delle donne”, un’iniziativa già sperimentata da altri Gruppi Minerva provinciali, nata per essere accanto alle lavoratrici durante momenti di cambiamento e di crescita professionale , in una ottica di parità di genere. Il Mentoring aiuta le professioniste meno esperte a capire tutte le opportunità che possono cogliere per migliorarsi, attraverso l’ascolto e la condivisione.

Ospite speciale dell’incontro sarà Laura Aspesi, laureata in Ingegneria Elettronica presso il Politecnico di Milano, che ha ricoperto ruoli tecnici e gestionali in ambito Operations in Gruppi industriali multinazionali e italiani, tra i quali Unilever e Ferrero. Attualmente lavora in Modecor Italiana – Gruppo Optima dove dirige lo stabilimento produttivo BU Pasticceria di Cuvio (VA). In ambito di Diritti Civili e Azioni Sociali, da dicembre 2020 ha assunto la responsabilità di coordinatrice locale di Federmanager Minerva di Varese.

L’evento è gratuito e si accede tramite prenotazione con Eventbrite accedendo al link che trovate qui.

Per partecipare è necessario essere muniti di GreenPass.