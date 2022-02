Arrivano le nuvole e (forse) la neve all’inizio di settimana prossima

“L’anticiclone si indebolisce nel fine settimana e permette il transito di alcune deboli perturbazioni atlantiche con passaggi nuvolosi. Una perturbazione più attiva ci raggiungerà dall’Iberia nella giornata di lunedì, accompagnata da correnti umide meridionali con precipitazioni fino a martedì mattina che inizialmente potrebbero essere nevose a quote collinari. In seguito probabile ritorno dell’alta pressione“. È questo il punto della situazione meteo per la provincia di Varese fotografato dal Centro Geofisico Prealpino.

Le previsioni. Per oggi, venerdì 11 febbraio “inizialmente nuvoloso ma con solo qualche fiocco di neve lungo le Alpi di confine. Via via soleggiato su Prealpi e pianura pedemontana. Ventilato da Nord nel pomeriggio con favonio. Sulla bassa padana nuvole più persistenti con qualce goccia di pioggia dalla tarda serata“. Sabato “abbastanza soleggiato ma con nuvolosità irregolare in dissoluzione al mattino sulla bassa padana, verso il Piemonte e a ridosso dei rilievi di Varesotto e Comasco. Asciutto. Temperature in calo di un paio di gradi.” Domenica “solo in parte soleggiato con passaggi nuvolosi a tratti estesi o nuvole irregolari a ridosso dei rilievi. Ulteriore lieve calo delle temperature.”

La tendenza. “Lunedì 14 febbraio: via via cielo coperto. Dal pomeriggio pioggia in pianura e neve a quote collinari. Martedì 15: nuvole e piogge al mattino, via via miglioramento con schiarite dal Piemonte. Neve oltre 800-1000 m.“