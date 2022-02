Auto si ribalta a Brunello, lievi ferite per un diciannovenne

Un incidente per fortuna senza gravi conseguenze è avvenuto questa mattina a Brunello, intorno alle 8 (foto dal gruppo facebook Sei di Brunello se…). Per cause che i carabinieri dovranno accertare, un’auto guidata da un giovane di 19 anni si è ribaltata in via Giovanni XXIII.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Varese che hanno estratto il giovane dall’auto. Solo lievi ferite per il giovane che è stato portato in codice verde all’ospedale di Circolo per essere medicato. Durante le operazioni di soccorso e i rilievi la strada è rimasta chiusa