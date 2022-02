Una benemerenza civica al ragazzo di Germignaga che ha aiutato i carabinieri

«Tanti complimenti a Cristian, il 17enne germignaghese che ha permesso di fermare la coetanea protagonista di un brutto reato. Proporrò alla giunta di premiarlo con una benemerenza civica. Spero possa essere di sprone anche per tanti suoi pari età, e che possa essere un segno per dimostrare che i nostri ragazzi sono e sanno essere molto meglio di come troppe volte li pensa la società degli adulti».

A parlare è Marco Fazio, sindaco di Germignaga che ha saputo come molti suoi concittadini delle gente del suo giovane compaesano che ha aiutato i carabinieri venerdì pomeriggio ad arrestate una ragazzina sua coetanea perché sospesa a rubare. Cristian non ci ha pensato su due volte e ha avvertito le forze dell’ordine per poi venir egli stesso raggiunto da un portaombrelli che la ragazza gli ha scagliato addosso per coprirsi la fuga.