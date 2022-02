Chiesta la perizia psichiatrica per il tentato omicidio di Barasso

È accusata di aver tentato di accoltellare un anno fa il marito per ucciderlo a Barasso e oggi il difensore avvocato Giannantoni ha chiesto il rito abbreviato condizionato alla perizia psichiatrica della donna (nella foto l’interno del tribunale di Varese).

L’ex infermiera, 75 anni, venne fermata nel febbraio 2021 dai carabinieri di Varese accusata di aver colpito alla gola il marito gravemente malato (deceduto qualche mese dopo per cause naturali) nella loro abitazione. Oggi si è celebrata l’udienza in camera di consiglio.