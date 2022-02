Il nuovo Direttore della Neurologia varesina è Simone Vidale

Si chiama Simone Vidale il nuovo Direttore della Neurologia dell’ASST Sette Laghi.

Laureatosi all’Università dell’Insubria nel 2002, si è specializzato in Neurologia, nello stesso ateneo, nel 2008. Tra il 2008 e il 2010 ha prestato servizio come ricercatore all’Ospedale di Circolo di Varese, per poi proseguire la sua formazione professionale prima a Lecco e poi a Como. All’ASST Lariana, in particolare, ha dato un significativo contributo, tra il 2010 e il 2019, alla gestione e al coordinamento delle attività di degenza e cura dei pazienti ricoverati per malattia cerebrovascolare acuta nella Stroke Unit. L’organizzazione della Stroke Unit e del Reparto di degenza ordinaria per pazienti acuti è il filo conduttore che lo ha accompagnato nella sua successiva esperienza da Direttore della Struttura di Neurologia dell’Ospedale degli Infermi di Rimini, incarico ricoperto dal 2019 al 2021. Dal marzo scorso il Dott. Vidale è Direttore della struttura di Riabilitazione Gravi Cerebrolesioni Acquisite e Stroke Unit dell’Ospedale di Gravedona. Il Dott. Vidale è componente delle più importanti Società Scientifiche nazionali ed internazionali dedicate alle Neuroscienze ed allo Stroke. Numerosissime le pubblicazioni al suo attivo.