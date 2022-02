Discarica abusiva a Castronno, il sindaco: “Ci stiamo attivando”

Grandi rotoli di gomma piuma e forse anche lana di roccia abbandonati in un bosco a Castronno. Li ha trovati un cittadino, Marco Saugo, che ha provveduto a scattare alcune foto e a segnalare l’abbandono ai carabinieri forestali.

«Nel pomeriggio di venerdì 4 marzo ho appuntamento in via Collodri, la zona in cui ho scoperto la discarica, proprio con i carabinieri del nucleo forestale – spiega – . Quel lotto di terreno è divenuto tempo fa sito di smaltimento di rifiuti industriali. La zona, ormai bosco, è stata usata per disfarsi di scarto aziendale, parliamo di quintali, se non di tonnellate di materiale.

Galleria fotografica Discarica abusiva Castronno 4 di 14

Sembra si tratti di una sorta di gomma piuma, quindi forse l’azienda produce o produceva materassi o affini.

Oltre a quella che affiora alla superficie, probabile ce ne sia altra più in profondità, coperta ormai dalla terra e dalle foglie; lo si percepisce anche camminando. Mi auguro che le istituzioni di competenza, provvedano alla rimozione della sostanza inquinante e a punire il colpevole», conclude.

Il sindaco di Castronno Giuseppe Gabri si è già attivato per cercare di capire di che materiali si tratti e quindi da chi possa essere stato scaricato: «Non ne sapevo nulla – dice il primo cittadino -. Ora che ho ricevuto foto e descrizione del luogo mi attiverò per far rimuovere al più presto tutto quello che è stato abbandonato in quella zona verde. I nostri uffici si stanno già muovendo»