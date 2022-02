Domenica si vota per fusione di Bardello, Malgesso e Bregano

È in programma per domenica 20 febbraio il referendum consultivo in merito alla fusione dei tre comuni di Bardello, Malgesso e Bregano. I cittadini sono invitati a votare e decidere se vogliono l’unione dei tre comune, così come spiegato dalle comunicazioni che hanno ricevuto dalle tre amministrazioni nell’ultimo periodo.

Si potrà votare nelle sedi comunali, dalle ore 7.00 alle ore 23.00 rispondendo SI o NO al seguente quesito:”Volete che i Comuni di Bardello, Malgesso e Bregano in provincia di Varese siano unificati con la nuova denominazione di ‘Bardello con Malgesso e Bregano’?”

Si informano i cittadini che l”accesso ai Pubblici Uffici, anche in occasione del Referendum consultivo del 20 febbraio, è subordinato al possesso del Green Pass.