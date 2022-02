I favoriti del Rally dei Laghi: la vittoria sarà di nuovo un affare tra varesini?

L’albo d’oro del Rally dei Laghi parla chiarissimo: vincere a Varese è difficilissimo per i piloti che arrivano da fuori provincia e anche quest’anno tutto lascia pensare che, almeno per il gradino più alto del podio, la sfida sarà tutta tra “padroni di casa”. Nell’ultimo decennio soltanto un “forestiero” è riuscito a spezzare la lunga serie di successi dei driver locali: nel 2019 a trionfare fu Simone Tempestini, veneto trapiantato in Romania, che riuscì a sopravanzare Giò Dipalma di appena 2″.

Tempestini, per altro, è un pilota professionista che in quell’occasione aveva tra le mani il volante di una super-performante Hyundai i20 di classe R5: insomma, per interrompere il dominio varesino è stata necessaria la presenza in gara di un “big” del rallysmo nazionale. Per il resto, dicevamo, i piloti di casa nostra sono stati autori di una vera e propria dinastia. E d’altra parte, in questi anni, il Varesotto vanta una densità di talenti notevole come vedremo tra poco.

Dopo la vittoria del bergamasco Matteo Gamba nel 2011, è stata una sinfonia in dialetto bosino: due i successi di Andrea Crugnola (poi campione italiano assoluto 2020), tre consecutivi di Beppe Freguglia, uno a testa per Simone Miele, Giò Dipalma e Damiano De Tommaso, vincitore dell’edizione 2021. Ma anche prima del successo di Gamba i “nostri” avevano lasciato ampiamente il segno: tra il 2007 e il 2010 trionfarono infatti Maran, Toia, Pensotti e lo stesso Freguglia.

DIPALMA-FREGUGLIA IN PRIMA FILA

I pronostici per questa edizione quindi guardano di nuovo al mercato interno con il malnatese Giò Dipalma (foto in alto) e il besnatese Beppe Freguglia che mettiamo in un’ipotetica primafila. Dipalma (navigato dal fido “Cobra”) ha vinto nel ’18 e giunto secondo nel ’19 e nel ’21: una regolarità notevole per un pilota che su queste strade sa davvero staccare tempi pazzeschi. Freguglia (con il siciliano Pollicino) invece ha dalla sua una grande esperienza (annessa ovviamente alla velocità) ed è riuscito a imporsi ben quattro volte nel “Laghi”, ammutolendo spesso anche i critici. I due saranno separati dalla vettura: Polo Volkswagen per il pilota di Malnate, Skoda Fabia per quello di Besnate, entrambi di classe R5. L’incognita per entrambi può essere quella della scarsa attività agonistica visto che i due principali favoriti hanno corso molto poco nell’ultimo biennio.

Andrea Spataro

SPATARO E PENSOTTI: ATTENTI A QUEI DUE

Chi invece in questi anni ha fatto molto bene, crescendo di categoria e ottenendo risultati rilevanti, è senza dubbio Andrea Spataro: il pilota luinese, che ora vive in Val d’Intelvi ed è navigato dalla bresciana Alessia Muffolini, è l’altro grande favorito del “Laghi ’22” con la Fabia del team Erreffe. Per Spataro nel 2021 anche il secondo posto assoluto al Valle Imagna e la partecipazione alla finale nazionale del CRZ: esperienze importanti che fanno il paio con i piazzamenti già ottenuti al “Laghi” negli anni scorsi. Se il 35enne Spataro non ha mai (ancora) vinto, il lavenese Filippo Pensotti ha dalla sua il successo del 2009 colto allora con Maggi. Oggi “Pippo” ha accanto Luca Broglia e ha avuto la possibilità di preparare il “Laghi” con la partecipazione alla Ronde del Canavese, gara non portata a termine che però ha consentito all’equipaggio di prendere le misure alla Fabia Rally2 e di accumulare dati importanti in vista della prova varesina.

FIN DOVE SI SPINGERÀ ANDREA CRUGNOLA?

La sfida più intrigante ai piani alti del “Laghi” arriva da una piccola Peugeot 106 di classe A6, quella affidata dal team SMD ad Andrea Crugnola e Andrea Sassi. Il vicecampione italiano ha appena testato la “sua” Citroen C3 con cui parteciperà al CIAR (il nuovo nome del CIR, quindi il tricolore assoluto) ma a Varese gareggerà con un’altra “francese” di classe inferiore rispetto ai grandi favoriti, per di più con un navigatore molto giovane. Chi però mastica rally spiega che Crugnola – pilota professionista con tante gare sulle spalle – ha il piede, la classe e la testa per puntare addirittura alla “top 5” e non solo a una più abbordabile “top ten”. Di certo, attorno alla vettura numero 54 (!) la curiosità è molto alta.

TANTI CANDIDATI ALLA TOP 5

La pattuglia dei piloti “forestieri”, almeno per le posizioni di vertice, non è particolarmente folta: cose buone potrebbero arrivare dai valtellinesi Varisto e Fiorenti, entrambi dotati di Skoda Fabia R5 e dal bolognese Alessandro Furci che ha tra le mani la medesima vettura. Pare però difficile che questo terzetto possa inserirsi nella lotta per il successo finale. Discorso leggermente diverso per il ligure Luca Fredducci che vive nell’Alto Varesotto e che può quindi essere messo sul piano degli altri concorrenti di casa nostra dotati di vetture performanti. I veterani David Bizzozzero e Aldo Calbrini, anzitutto, con il primo che nel 2021 ha ottenuto il titolo nazionale di classe N5, ma anche l’indunese Pierangelo Meli. C’è poi l’elvetico Paolo Sulmoni da non sottovalutare, un po’ perché è l’unico ad avere una WRC (Ford Fiesta), un po’ perché la sua scuderia – la Dmax Swiss – è senza dubbio di alto livello.

LE CLASSI MINORI

Si preannunciano molto belle le sfide anche nelle altre classi a partire dalle S1600 con quattro equipaggi da tenere d’occhio, tutti varesini: Re, Maran, Brusa e Vagliani. Possibile che almeno uno di essi possa inserirsi nella lotta per la top ten. Idem per la classe R3 dove Matteo Bosetti ha già lasciato il segno diverse volte. Molto folta la Rally4 con lo svizzero Daldini a guidare la fila delle tante Peugeot 208. Tutte le classifiche minori troveranno spazio su VareseNews nella consueta panoramica di fine rally.

DIRETTAVN

L’intero Rally del Laghi sarà raccontato come di consueto da VareseNews attraverso un liveblog già attivo da lunedì 21. All’interno notizie, statistiche e curiosità ma anche l’agenda dei vari appuntamenti di presentazione delle auto e le foto delle livree utilizzate in corsa. Da sabato quindi gli aggiornamenti in tempo reale e in presa diretta sulla gara. Il liveblog è offerto da Colacem e Nicora Azzate ed è integrato anche dalle opinioni dei lettori che possono intervenire nello spazio commenti o usare l’hashtag #direttavn su Twitter o Instagram. Per accedere al live è sufficiente CLICCARE QUI.