Il 30° Rally dei Laghi in diretta su VareseNews

Si disputa tra sabato 26 e domenica 27 febbraio la 30a edizione del Rally dei Laghi, la gara motoristica più attesa dai tifosi e dagli appassionati del Varesotto. Nel primo giorno sono previsti lo shakedown, la partenza e la PS1, nel secondo invece tutte le altre prove, l’arrivo e la premiazione. Come avviene da diversi anni, VareseNews segue in diretta tutto il “Laghi” attraverso un liveblog che è ormai un punto di riferimento fisso per tifosi, curiosi, equipaggi e cittadini comuni.

La formula del live è la medesima anche per il 2022: all’interno della diretta multimediale descriveremo tutto l’avvicinamento alla gara con notizie, curiosità, appuntamenti, il sondaggio/pronostico, immagini e via dicendo. Troverete anche i link per scaricare le tabelle orarie e l’elenco ufficiale dei concorrenti. Sabato pomeriggio e domenica dalle 7 del mattino racconteremo la sfida sulle strade dell’Alto Varesotto sino al traguardo. I lettori possono partecipare, scrivendo nello spazio commenti o usando l’hashtag #direttavn o #rallydeilaghi su Twitter e Instagram. Il liveblog è gentilmente offerto da Colacem e da Nicora.

IL PROGRAMMA

Sabato 26

Ore 17.01 – Partenza – Colacem di Caravate

Ore 17,45 – PS1 (Sette Termini 1)

Domenica 27

Ore 7,45 – PS2 (Cuvignone 1)

Ore 8,49 – PS3 (Sette Termini 2)

Ore 9,23 – PS4 (Valganna 1)

Ore 10,30-12,23 Riordino e Assistenza – Colacem

Ore 12,52 – PS5 (Cuvignone 2)

Ore 13,56 – PS6 (Sette Termini 3)

Ore 14,30 – PS7 (Valganna 2)

Ore 15,31 – Arrivo – Schiranna di Varese