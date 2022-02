A fuoco una casa a Curiglia con Monteviasco

Fiamme in una casa di Curiglia nella tarda mattinata di mercoledì 23 febbraio. L’incendio è nel centro abitato del paese, in via Cesare Battisti, dove sono in azione i vigili del fuoco di Luino.

Per cause in corso di accertamento un’abitazione nel centro storico del paese montano è stata interessata da un incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Luino con un’autopompa e un fuoristrada, in supporto dalla sede di Varese un fuoristrada e un autobotte.

Le operazioni di spegnimento sono state particolarmente complicate in quanto l’edificio interessato non è facilmente raggiungibile, causa le vie di accesso particolarmente strette. Gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.