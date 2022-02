Incendio in un’abitazione di Fermo, muore un 56enne di Busto Arsizio

Un 56enne di Busto Arsizio è morto nella notte tra domenica e lunedì in una casa del centro storico di Fermo, nelle Marche, a seguito di un incendio che si è sviluppato nella sua abitazione per cause accidentali.

La vittima si chiama Stefano Baldoni, nato a Busto Arsizio e papà di un bambino. Aveva 56 anni e faceva parte di una famiglia piuttosto nota nel Varesotto nell’ambito dell’industria tessile. Da alcuni anni l’uomo si era trasferito in centro Italia dove aveva avuto anche un figlio.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che le fiamme siano divampate da una stufetta elettrica difettosa: in poco tempo il fuoco si è allargato al resto dei mobili della stanza senza lasciare scampo al bustocco che è stato trovato senza vita dai Vigili del Fuoco e dagli agenti della Polizia Locale.