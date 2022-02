La Caronnese contro il Fossano vuole fare un altro passo verso la salvezza

Il momento della Caronnese è positivo e, anche se nell’ultima di campionato è arrivata una sconfitta a Casale (leggi qui), i rossoblu sono in piena corsa per uscire dalle zone basse della classifica e guadagnarsi la salvezza.

Domenica 27 febbraio (ore 14.30) al “Comunale” i ragazzi di mister Manuel Scalise ospiteranno il Fossano, formazione a sua volta in lotta per evitare i playout. Saranno quindi pesanti i punti messi in palio, ma la Caronnese potrà contare sul fattore campo e sul ritrovato feeling con il campo di casa, che nelle ultime due sfida ha visto due vittorie interne.

Il Fossano però non è affatto un avversario semplice e la vittoria 4-1 sull’Rg Ticino di una settimana fa è la prova che la squadra di mister Viassi è in buona forma e sa essere molto pericolosa.

SERIE D GIRONE A – XXVI GIORNATA

Bra – Borgosesia; Caronnese – Fossano; Casale – Saluzzo; Varese – Imperia; Derthona – Pdhae; Ligorna – Asti; Rg Ticino – Novara; Sanremese – Gozzano; Sestri Levante – Chieri; Vado – Lavagnese.

CLASSIFICA: Novara 54; Sanremese 49; Varese 43; Derthona 41; Borgosesia 39; Chieri 38; Bra 37; Vado 34; Gozzano, Casale 33; Sestri Levante, Ligorna 32; Pdhae 31; Caronnese 29; Rg Ticino 28; Fossano 25; Asti 22; Imperia 21; Lavagnese 20; Saluzzo 11.