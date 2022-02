La Caronnese non vuole fermarsi: al “Comunale” arriva il Pdhae per il turno infrasettimanale

È un momento positivo per la Caronnese, che ha infilato tre vittorie di fila e ha finalmente infranto il tabù “Comunale” grazie alla vittoria sul Vado (leggi qui).

La squadra di mister Manuel Scalise non può fermarsi: la zona retrocessione continua a essere vicina e per lasciarsi definitivamente alle spalle i pericoli bisogna mettere in fila altri risultati positivi.

Mercoledì 16 febbraio (ore 14.30) i rossoblu scenderanno di nuovo in campo al “Comunale” di Caronno Pertusella per il turno infrasettimanale valido per la quinta del girone di andata contro i valdostani del Pdhae.

L’obiettivo della Caronnese deve essere quindi quello di conquistare un altro risultato utile – meglio ancora se fosse una vittoria – sapendo però di affrontare un avversario di alto livello. I valdostani non hanno iniziato bene questo 2022: il Covid ha complicato le cose alla squadra di mister Roberto Cretaz, che sta cercando di ritrovare la luce dopo un momento di appannamento e la vittoria 3-1 sull’Rg Ticino di sabato potrebbe essere un segnale importante.