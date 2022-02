La Pro Patria perde anche Pizzul: dovrà operarsi alla mano

La sfortuna continua a colpire la Pro Patria. La squadra di Busto Arsizio perde ancora una volta una pedina importante nello scacchiere di Luca Prina, che, a proposito di indisponibili, la scorsa settimana è risultato positivo al coronavirus.

Come comunicato dalla società l’indomani della vittoria con la Virtus Verona, l’esterno mancino Luca Pizzul dovrà essere operato per la frattura del secondo, terzo e quarto metacarpo della mano sinistra.

L’ala triestina ha subito l’infortunio nell’allenamento di sabato ed è stato sottoposto ad accertamenti clinici al termine del match di Verona. Ancora incerto i tempi di recupero del numero 15 bianco-blu, notizia che getta l’allarme in via Ca’Bianca per quanto riguarda la corsia di sinistra dopo che ieri Leonardo Galli ha dovuto dare forfait a poche ore dall’inizio della sfida contro i veneti e Franco Vezzoni è ancora fermo ai “box” a causa dell’infortunio di metà novembre.

Problemi anche per Parker, per lui trauma cranico a Verona

In condizioni non ottimali, ma a disposizione del gruppo, anche Sean Parker. Ieri, verso la fine del primo tempo, l’attaccante numero 9 dei tigrotti ha ricevuto un colpo alla tempia (segnalata dal direttore sportivo Sandro Turotti all’arbitro Canci, il quale ha fermato il gioco per allontanare dalla panchina il biellese, ndr.).

L’ariete della Pro Patria è stato dimesso stamattina dall’ospedale di Busto dopo aver passato la notte sotto osservazione per trauma cranico. Da valutare dunque se Parker partirà titolare mercoledì nella sfida contro la Pro Sesto. Ancora una volta, ieri a Verona erano 6 gli indisponibili, contro il Lecco 8, la squadra di Busto Arsizio dovrà scendere in campo con l’infermeria ricolma di giocatori, che altro non potranno fare che supportare la squadra fuori dal rettangolo di gioco nel delicato match salvezza.

PREVENDITE PRO PATRIA – PRO SESTO