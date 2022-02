La Svizzera verso l’addio a mascherine e pass Covid

Via le mascherine in diversi luoghi, anche al chiuso, della Svizzera e addio a molte restrizioni anti Covid che in questi due anni la Confederazione ha adottato per far fronte alla pandemia. È in programma per oggi la riunione del Consiglio federale della Svizzera che dovrebbe cambiare drasticamente i provvedimenti in atto sino ad oggi.

Si attendendo le decisioni effettive ma secondo le indiscrezioni della stampa elvetica potrebbe essere questa una svolta per tutta la Svizzera dall’inizio dell’emergenza Covid.

Alla luce della situazione epidemiologica nel paese, che ha visto un calo deciso dei contagi e dei ricoveri in una sola settimana e una situazione ospedaliera decisamente più sostenibile, sono diversi gli allentamenti che il governo elvetico potrebbe attuare: tra le misure che andrebbero a cadere, con buona probabilità, ci sono l’utilizzo delle mascherine in locali pubblici e al chiuso salvo che in alcune specifiche particolarmente a rischio e gli obblighi legati alla certificazione covid, quello che in Italia conosciamo come Green Pass.

È attesa in giornata la decisione ufficiale.