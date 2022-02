Lavori in autostrada: previste chiusure degli svincoli di Buguggiate e Gazzada

Sulla A8 Milano-Varese, è stato aggiornato il programma delle chiusure degli svincoli di Buguggiate e di Gazzada.

Saranno chiusi nei seguenti giorni i seguenti svincoli:

-nelle quattro notti consecutive di martedì 8, mercoledì 9, giovedì 10 e venerdì 11 febbraio, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo di Buguggiate, in entrata verso Varese e chiuso anche lo svincolo di Gazzada, in uscita per chi proviene da Milano, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza;

-dalle 9:00 alle 11:00 di giovedì 10 febbraio, sarà chiuso lo svincolo di Gazzada, in uscita per chi proviene da Varese, per lavori di potatura delle essenze erboree.

In alternativa, si consiglia di utilizzare i seguenti svincoli:

per la chiusura dell’entrata di Buguggiate: Gazzada;

per la chiusura dell’uscita di Gazzada, per chi proviene da Milano: Buguggiate;

per la chiusura dell’uscita di Gazzada, per chi proviene da Varese: Buguggiate. In ulteriore alternativa, uscire allo svincolo di Castronno e rientrare dallo stesso in direzione di Varese, per uscire allo svincolo di Gazzada.