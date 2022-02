Le “rose solidali di San Valentino” della scuola Gadda-Rosselli di Gallarate

Un mercatino speciale per il 14 febbraio, a sostegno di un’iniziativa solidale per tre studenti in Paesi poveri: è l’iniziativa portata avanti da ragazzi e ragazze dell’istituto Gadda Rosselli di Gallarate.

«Anche quest’anno siamo riusciti a rinnovare tre sostegni a distanza tramite l’organizzazione no-profit AVSI. In questo modo Faith (Kenia), Joselyne (Burundi) e Michael (Ecuador) potranno frequentare la scuola, avere un pasto al giorno e ricevere cure mediche» spiegano i ragazzi.

«Grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questa impresa non facile in periodo di Covid: ai volontari, a tutti coloro che hanno acquistato le rose o lasciato un’offerta e alla infaticabile prof Anna Ferrario, la responsabile del gruppo Volontariato del nostro Istituto», dicono volontari e volontarie.

«Siamo partiti prima di Natale ma solo due settimane fa il Dirigente Scolastico ci ha dato il via ufficiale» continua la prof Ferrario.. «Una squadra di ben 33 volontari con tanto entusiasmo e tanta voglia di fare. Una decina di ragazze di terza ha iniziato questa attività per la prima volta».

«In prima superiore per me era tutto nuovo e quando vidi che a scuola si organizzava un mercatino di San Valentino dissi subito “voglio provare questa esperienza”» racconta una delle promotrici del progetto. «Nel biennio ho visto i ragazzi “grandi” prendere parte a questa attività e invece ora è toccato a me. È stata un’esperienza interessante e coinvolgente, un’occasione per conoscere tante persone. Dietro al mercatino di San Valentino c’è una grandissima organizzazione e tantissime cose da fare che da un occhio esterno non credo si percepiscano ma quando diventi parte integrante capisci che tutto questo grande lavoro è poi ripagato dallo scopo per cui è stata realizzata questa attività».

«La prof ci ha dato indicazioni molto precise su come e cosa dovevamo fare, ha preparato gli elenchi per la raccolta dei soldi e i fogli di consegna per ciascuna classe» racconta un’altra ragazza. «Un rigore e un ordine …da prof di matematica. L’attività richiede attenzione, non si devono sbagliare le consegne. Ma ci siamo anche divertite a preparare biglietti e nastrini, ad addobbare corridoi e atrio ma soprattutto a scrivere i messaggi sui biglietti. Un’esperienza che spero di rifare anche l’anno prossimo».

«Ringrazio il dirigente scolastico che ci ha permesso questa attività, la vicepreside che mi ha pazientemente sostenuta e i ragazzi che hanno lavorato con tanto entusiasmo» conclude la professoressa Ferrario. «Sono stati giorni molto intensi, ma ne è valsa la pena.

Qualche numero: ben 492 rose vendute, da cui abbiamo ricavato 1109 euro al netto delle spese sostenute. Abbiamo inviato a AVSI 936 euro per i tre Sostegni a Distanza. Rimangono in cassa 173 euro che ci permetteranno di coprire le prime spese del Mercatino dell’anno prossimo. Durante la settimana 12 ragazzi hanno svolto due ore di servizio al mattino per raccogliere i soldi o consegnare le rose di sabato; lunedì 14 i volontari (tutti ragazzi di triennio liceo) hanno dedicato il loro giorno libero alla consegna delle rose».

Volontariato e solidarietà al Gadda Rosselli di Gallarate

Il mercatino di San Valentino non è l’unica attività solidale che ha coinvolto ragazzi e ragazze del Gadda Rosselli.

«Rivolgo un ringraziamento particolare agli oltre 150 volontari che si sono alternati nelle diverse proposte di quest’anno: la mostra “Recondite Armonie”, la Colletta Alimentare, l’attività di aiuto compiti presso ASA, l’attività di accoglienza al Cinema Teatro delle Arti, la Raccolta di solidarietà “Scatole di Natale”. Decine di ore trascorse con ragazzi fantastici che si dedicano con costanza ad attività di volontariato, tutte in orario extrascolastico. Alcune ragazze hanno già svolto più di 40 ore di volontariato da settembre ad oggi. Bravissimi tutti!”