L’ultimo buscadero: al Maga il libro su Paolo Carù

Al Museo Maga di Gallarate, il 28 settembre 2024, si terrà un momento di ricordo di Paolo Carù, fondatore del noto negozio di dischi e della rivista musicale Buscadero. L’occasione è la presentazione del libro “Paolo – L’ultimo buscadero” scritto da Adelfo Maurizio Forni.

L’iniziativa, che inizierà alle 17:00, è promossa con il patrocinio della Città di Gallarate e vedrà la partecipazione di Guido Giazzi (della rivista) e un contributo musicale di Fabrizio Poggi.

Paolo Carù è stato un punto di riferimento per gli appassionati di musica a Gallarate e in tutta Italia. La sua dedizione alla musica, in particolare al rock e al folk, ha fatto del suo negozio di dischi un cenacolo di discussione, un centro promotore di cultura nella provincia lombarda. Con la rivista Buscadero ha contribuito a diffondere la cultura musicale alternativa, creando uno spazio per artisti e appassionati, una vera comunità musicale.

Adelfo Maurizio Forni, autore del libro, una carriera nell’editoria musicale, è uno scrittore che da tempo racconta storie legate alla musica e ai personaggi che hanno segnato la scena culturale del nostro paese. Con questo libro, Forni ripercorre la vita e la carriera di Carù, sottolineandone la passione e l’impegno nella promozione della musica, raccontando con affetto la storia di un uomo che amava profondamente ciò che faceva. E arrivando fino al giorno dell’ultimo saluto, che ha unito la città e il “mondo” di Buscadero.

L’evento si svolgerà con ingresso gratuito, ma fino a esaurimento posti.