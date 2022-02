Alla Libreria degli Asinelli di Varese, la salvezza è nei libri

Venerdì 18 febbraio alle 18.30 alla Libreria degli Asinelli di Varese è in programma un incontro con Dino Azzalin, per interrogarlo sul suo ultimo romanzo, La salvezza nel diabolo, edito da SE nel 2021. La serata sarà arricchita dalla lettura di brani del libro a cura dell’Associazione Paroleinviaggio.

Ingresso libero.

È necessaria la prenotazione.

Rispetto ai gruppi di lettura, restano soltanto due posti per quello sulle utopie e distopie, Idee di città, con testi di Orwell, Wells, Calvino e altri, in partenza il 23 di febbraio, a cura di Stefano Perez e Guido Negretti. Partecipazione gratuita con tesseramento*

Necessaria la prenotazione.

Green pass rafforzato richiesto.

Iscrizioni a: libreriadegliasinelli@gmail.com oppure 3480713075.

Sono accettate prenotazioni in lista di attesa (in caso si liberassero posti), per i seguenti gruppi di lettura:

Letteratura anglofona femminile (al momento si sta concludendo il percorso dedicato a L. M. Alcott e da metà marzo si ripartirà con un’altra autrice) a cura di William G. C. Cisco;

Letteratura latinoamericana (con testi di H. Conti, L. Sepúlveda, G. M. Marquez e altri), a cura di Stefano Perez e Laura Branchini;

Letteratura visuale (libri illustrati per bambini, ragazzi e non solo), a cura di Paolo Colombo.

Si avvia alla conclusione la fantastica campagna promozionale di Adelphi, con lo sconto del 20% su tutti i titoli presenti in libreria, valida fino al 14 febbraio. Da non perdere!

*Tessera BURRITOS APS = 10€ per l’intero anno solare: dà diritto alla partecipazione a tutti gli eventi culturali -previa prenotazione- e al 15% di sconto sui titoli di Asinelli Editori e WScuola Edizioni.