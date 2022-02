Light up the future: un’opportunità per ragazzi e ragazze

Il 20 dicembre 2021 il Parlamento europeo e del Consiglio ha deciso di istituire per il 2022 l’Anno europeo dei giovani. Tra gli obiettivi principali previsti aiutare i giovani a diventare cittadini attivi e impegnati e promuovere le opportunità a disposizione dei ragazzi.

Un modo per non dimenticare l’impatto che la crisi Covid-19 ha avuto sulle giovani generazioni.

In questa cornice Totem ha attivato per il 2022 il progetto Light up the future, una serie di iniziative a favore dei giovani compresi tra i 18 e i 25 anni che coinvolga loro e la comunità educante, ovvero soggetti che lavorano con adolescenti e ragazzi sul territorio di Varese.

La prima proposta Light up the future è un percorso formativo su strumenti e competenze nella gestione di gruppi (associazioni e gruppi informali) aperto a tutti ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 e i 25 anni sul territorio della Provincia di Varese.

Il percorso sarà esperienziale e pratico, spendibile anche in ambito lavorativo, e avrà lo scopo di creare fermenti attivi e sensibili per il futuro delle associazioni e dei gruppi.

I temi esplorati saranno quelli della comunicazione efficace e dell’ascolto empatico, come progettare un’iniziativa-evento e quali opportunità esistono per i più giovani nei progetti europei.

Il percorso si svolgerà tra marzo e maggio 2022, sarà condotto dai formatori della cooperativa Totem, professionisti nel campo delle relazioni e della gestione e partecipazione attiva.

Il progetto, interamente gratuito per i partecipanti, è sostenuto dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto con il contributo dall’associazione l’Albero di Varese.

La partecipazione sarà confermata a seguito di un colloquio conoscitivo/orientativo.

Per informazioni contattare la coordinatrice Erika Floridi allo 0332 331050 oppure erika.floridi@cooptotem.it