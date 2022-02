Nessun gol e un punto per la Caronnese contro il Fossano

Nessun gol e un punto per la Caronnese. La sfida contro il Fossano finisce 0-0, un punto che serve per smuovere la classifica dopo il passo falso di settimana scorsa a Casale Monferrato.

Manuel Scalise conferma il modulo ormai abituale (3-5-2), ma negli undici titolari si rivedono Galletti e Rocco, mentre la vera novità è Cretti da playmaker al posto di Vernocchi. L’avvio di gara è veemente da parte dei rossoblù, Rocco e Santi cercano di affinare l’intesa e l’attaccante ex Forlì va in un paio di volte alla conclusione nei primi 5 minuti. Si vede anche il Fossano, con una girata di Scarafia sul quale è attento Angelina. Minuto 11 e primo episodio dubbio: da uno spunto di Rocco per Santi la Caronnese conquista un calcio d’angolo dal quale arriva il gol annullato ad Arpino per posizione di offside. Non molte proteste dei padroni di casa, mentre sono più vibranti quelle legate all’episodio del venticinquesimo minuto. Punizione di Cretti, Arpino sul secondo palo fa da sponda per Santi che deposita il pallone in rete. Ma l’esultanza viene meno visto che il direttore di gara fischia un fallo in attacco del difensore della Caronnese.

Ripresa che sarà più equilibrata, perché se è vero che dopo 23 secondi Putzolu manca la girata nel cuore dell’area di rigore, è altrettanto vero che il Fossano al 10’ crea i presupposti per il vantaggio ma Coghetto salva su Scarafia dopo un ottimo spunto di Adorni. La Caronnese torna a prendere in mano il pallino del gioco, Scalise cambia le punte inserendo Corno e Roberto Esposito al posto di Santi e Rocco. Il capitano si fa subito vedere con una punizione sul quale è attento Merlano. Corno dà verve all’attacco rossoblù, ma anche il Fossano ha una grande occasione con Galvagno che manda alto da buona posizione. Nel finale un paio di occasioni sui piedi di Putzolu, ma il capitano di giornata non inquadra la porta e la partita non si sblocca.

CARONNESE-FOSSANO 0-0

CARONNESE (3-5-2): Angelina; Galletti, Arpino, Cosentino; Coghetto (43’ st Sardo), Putzolu, Cretti, F. Esposito, De Lucca; Rocco (18’ st Corno), Santi (18’ st R. Esposito). A disp.: Ansaldi, Zeroli, Di Marco, Lazzaroni, Vernocchi, Folla, R. Esposito, Sardo, Corno. All.: Scalise.

FOSSANO (4-3-3): Merlano; Adorni, Scotto, Giraudo, Specchia; Galvagno, Fogliarino (25’ st Quaranta), Della Valle (18’ st Rosano); L. Di Salvatore (31’ st Coulibaly), Menabò, Scarafia. A disp.: Chiavassa, Lima Barbosa, Bellocchio, Marin, Matera, G. Di Salvatore. All.: Viassi.

ARBITRO: Colaninno di Nola.

NOTE: giornata soleggiata, terreno in erba sintetica. Spettatori 200 circa. Ammoniti: Specchia, Della Valle, Coghetto, Adorni. Angoli 8-8. Recupero 1’, 3’.