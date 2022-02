Occhio agli scioperi di treni e mezzi pubblici a Milano e Lombardia

Nuovo “giro” di scioperi nei trasporti. Anche se – attenzione – vanno valutati nel modo corretto.

Martedì 15 febbraio è prevista l’astensione dichiarata a livello nazionale dalle sigle autonome Sol Cobas e Fisi, contro “la criminale gestione istituzionale della cosiddetta pandemia covid-19” e contro il governo Draghi. Si tratta di due sigle minori e Atm e Trenord non prevedono grossi disagi (non ci sono neppure le tradizionali note che segnalano lo sciopero, che è previsto per l’intera giornata).

Lo sciopero del 25 febbraio 2022

Diverso è invece il discorso per l’astensione proclamata dai confederali per venerdì 25 febbraio. In questo caso lo sciopero riguarda il personale addetto al settore del trasporto pubblico locale ed è stato indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Ugl Fna, Faisa Cisal e Fast Confsal, vale a dire da molte sigle rappresentative.

In questo caso però lo sciopero toccherà solo le società di trasporto su gomma e Atm (per il rinnovo del contratto nazionale Autoferrotranvieri-Internavigatori), non riguarderà invece Trenord, che ha un altro contratto. L’astensione durerà 24 ore, dovrebbero essere previste le consuete fasce di garanzia.

Sciopero 25 febbraio 2022 alla Stie

Le indicazioni della Stie sulle modalità di sciopero che toccano anche i suoi servizi su gomma: PERSONALE VIAGGIANTE:

dall’inizio del servizio alle ore 5.30 dalle ore 08.30 alle ore 12.30 dalle ore 15.30 a fine servizio; PERSONALE VIAGGIANTE Urbano SEREGNO dall’inizio del servizio alle ore 6.00 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 a fine servizio; PERSONALE VIAGGIANTE sub-affidamento Area Milanese dalle ore 8.45 alle 15.00 e dalle ore 18.00 a fine servizio; PERSONALE di terra: l’intera prestazione lavorativa