Olimpiadi, il primo oro italiano è della leggendaria Arianna Fontana

Arriva il primo oro per la spedizione italiana ai Giochi invernali di Pechino e a cogliere il titolo è la leggendaria Arianna Fontana, al decimo podio olimpico in carriera (eguagliato il record di Stefania Belmondo). La 31enne valtellinese centra il titolo nei 500 metri dello short track – il pattinaggio di velocità su pista corta – confermando quello già ottenuto in Corea nel 2018. (foto Coni.it)

Finale al cardiopalmo, come sempre in questa disciplina: la prima partenza è stata fermata proprio per una caduta di Arianna causata da un contatto con una rivale. Minuti di attesa ricchi di tensione per l’azzurra – che ha fatto sistemare le lame dei pattini – prima della ripartenza.

Al secondo start la favorita olandese Suzanne Schulting è partita meglio portandosi in testa e cercando di fare il vuoto ma Fontana – che gareggia con i colori delle Fiamme Gialle – è rimasta a contatto con la rivale e l’ha sorpassata all’interno a due giri dalla fine. L’atleta lombarda ha quindi chiuso ogni spazio tagliando per prima il traguardo davanti alla stessa Schulting e alla canadese Kim Boutin.

Con l’oro di Fontana l’Italia sale nel medagliere, grazie anche ai tre argenti (Lollobrigida, staffetta short track e Brignone stamattina) e al bronzo (Fischnaller) già messi in carniere. E un’ulteriore medaglia arriverà dal curling perché Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno demolito la Svezia nella semifinale del torneo di doppio misto (8-1) e ora giocheranno per l’oro.