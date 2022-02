A passo lento con il Cai tra i sentieri della Brughiera di Luino

Itinerario: posteggio Piscina Luino – via Cervinia – v.clo dei prati – laghetto – via Cascina Ferrari – ritorno al Posteggio. Itinerario :sentieri 207 – 181 – 181a – 181b

Venerdì pomeriggio, 11 febbraio, il Cai Luino propone un’escursione per conoscere le bellezze naturali che si trovano alle porte della città di Luino. La passeggiata è semplice adatta a tutti non presenta difficoltà.

Accompagnatori Terio 3292892405– Gianni 3387768131

Tempo escursione totale ore 2.00 – Dislivello 103m – Difficoltà E

Ore 13.20 – ritrovo presso posteggio ingresso piscina comunale di Luino in via Lugano

Ore 13.30 – Inizio escursione

Ore 16.00 – Fine escursione

Vengono richiesti abbigliamento e calzature adeguate

Per iscriversi: lo svolgimento dell’escursione dovrà seguire le regole del DPCM e del CAI quali, il certificato verde (green pass), che dovrà essere consegnato al momento della richiesta d’iscrizione, la compilazione dell’autocertificazione. che dovrà essere consegnata al capo gita prima della partenza dell’escursione o inoltrata in via telematica a cailuino@cailuino.it,il numero massimo di 20 partecipanti, il distanziamento previsto nella marcia e durante le soste.

Si ricorda che non devono essere scambiati tra i partecipanti alimenti, alcolici e superalcolici. Ogni partecipante deve avere con sé i dispositivi DPI previsti (guanti monouso, gel disinfettante, mascherina, ecc.) La richiesta di iscrizione all’escursione dovrà essere inoltrata unicamente alla segreteria cailuino@cailuino.it da lunedì 14 febbraio ore 9:00 a martedì 15 febbraio ore 18:00 per i soci CAI Luino, da mercoledì 16 febbraio ore 9:00 a giovedì 17 febbraio ore 18:00 per i soci di altre sezioni.

In caso di rinuncia alla partecipazione avvisare sempre con email a cailuino@cailuino.it oppure, qualora la rinuncia venisse comunicata solo nella mattina della escursione, inviare un WhatsApp ad uno dei recapiti citati sopra. In caso di meteo avverso escursione annullata