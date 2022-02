Polemica tra comitato “No inceneritore” e Neutalia per il nuovo sito internet: “Propaganda”

I comitati contro l’inceneritore di Borsano vanno all’attacco di Neutalia e, in particolare, del nuovo sito presentato la settimana scorsa. Secondo Stefano Marchionna ed Emanuele Juri Fiore, in particolare, «la tanto decantata trasparenza di cui parlano dal giorno della nascita della società si traduce in una serie di fake news sul sito internet».

Sotto accusa la pagina nella quale si parla del recupero dell’energia elettrica e del calore per il teleriscaldamento. Il testo sotto accusa si trova alla voce “cos’è e come funziona l’impianto”. Di seguito il testo:

I rifiuti che non possono essere riciclati arrivano all’impianto, vengono inviati alla fossa di alimentazione del termovalorizzatore e successivamente valorizzati mediante un complesso processo di combustione e recupero. Da questo processo vengono recuperati vapore e calore: – il calore viene utilizzato per il teleriscaldamento

– il vapore, grazie a due turboalternatori, viene invece trasformato in energia elettrica Inoltre, i fumi prodotti dalla combustione, grazie all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, vengono sottoposti a specifici trattamenti che consentono di filtrarli prima di essere rilasciati nell’atmosfera. Il processo di trasformazione del rifiuto a risorsa è sottoposto a un controllo continuo dai tecnici dell’impianto e da quelli di Arpa che, grazie a una serie di rilevatori installati in tutto l’impianto, tengono monitorati i dati relativi alle emissioni, tutelando così territorio, ambiente e comunità.

Per loro si tratta di propaganda: «Peccato che al momento l’impianto di Borsano non faccia né l’una né l’altra cosa – commentano dal comitato – . Soprattutto per quanto riguarda il teleriscaldamento, di cui si parla da decenni e mai attivato con la gestione Accam. Le linee possono anche andare ma se non ci sono le turbine a vapore che recuperano l’energia (i turboalternatori appunto) resta solo del gran fumo disperso nell’aria. Immaginiamo anche che se le avessero già allacciate, avrebbero fatto inaugurazione in pompa magna. Per il teleriscaldamento butto lì una provocazione : possiamo quindi chiedere un contratto per allacciarci al teleriscaldamento di Neutalia? Semmai ci fosse davvero il teleriscaldamento andrebbe detto pubblicamente a tutti dando indicazioni su come chiedere allacciamento. Se non c’è, come immagino, allora perché si fa credere che c’è?».

Abbiamo chiesto lumi a Neutalia attraverso il suo amministratore delegato Stefano Migliorini che ha ribadito la road map per l’attivazione delle turbine: «Confermiamo che la prima sarà attiva a marzo, quindi tra un mese, e la seconda entro novembre del 2022 – spiega – mentre per il teleriscaldamento siamo ancora in fase di stesura del piano di sviluppo. L’attivazione della produzione di calore è uno dei nostri obiettivi per l’impianto di Busto Arsizio».

Alla critica dei comitati l’ad risponde: «Vedo una critica pretestuosa da parte loro. Quello che si legge sul sito è quanto può fare un termovalorizzatore come quello da noi gestito che, ricordiamo, fino al 2019 ha prodotto energia elettrica prima che un incendio ne danneggiasse le turbine. Il nostro impegno è quello di riattivarle e di attivare anche lo sfruttamento del calore, in linea con gli obiettivi di economia circolare che ci siamo posti».