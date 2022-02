Prina: “Meritavamo di più, la salvezza si costruisce con basi solide”

PRINA 1 «È mancato il guizzo per vincerla. Sappiamo tutti che Ganz è un predatore d’area, abbiamo subito un gol su una mezza-azione del Lecco. Per noi è stata una botta, siamo rientrati negli spogliatoi un po’ in difficoltà ma abbiamo reagito molto bene e meritatamente abbiamo trovato il gol del pari. Anche quando sono rimasti in dieci abbiamo avuto occasioni importanti: dobbiamo arrivare in un modo o nell’altro a vincere le partite. Con la testa giusta ma dobbiamo arrivare a vincerla perché oggi resta comunque un po’ di rammarico».

PRINA 2 «Anche oggi la squadra ha dimostrato di essere squadra, ma dobbiamo portare a casa la vittoria. L’infortunio di Brignoli dopo pochi minuti? La nostra è una situazione per niente facile: Brignoli si è infortunato subito in un reparto in cui Bertoni e Fietta sono indisponibili, Ghioldi non gioca 90 minuti da molto tempo. Prima di fare i cambi mi sono ritrovato a capire chi potesse entrare dalla panchina. Sotto questo aspetto stiamo dando tutto, capisco che l’ambiente che gira attorno valuta le vittorie, cercate in primis dai ragazzi stessi. Tuttavia bisogna stare molto attenti perché la salvezza va creata su basi solide, cercando i valori di squadra e la capacità di reagire, cosa che prima ci mancava. La vittoria arriverà, anche i risultati di oggi (vittoria Pro Sesto e Giana) fanno capire che quando si lotta per salvarsi nel girone di ritorno ci sono tante sorprese. Quando muoviamo la classifica una parte di rammarico c’è però non perdiamo di vista gli aspetti positivi».

PRINA 3 «La trasferta di Verona? Avere una settimana di tempo è importante, non so se sarà sufficiente. Abbiamo tanti giocatori fuori e i giocatori fanno fatica a rientrare dal covid: oggi ho dovuto sostituire Pierozzi, da quando è rientrato dal covid sta facendo fatica. È un giocatore allenato ma si porta dietro gli strascichi. Non so se una settimana sarà sufficiente ma dobbiamo cercare di aggrapparci a tutto. La situazione è sempre borderline, andiamo a Verona con Nicco squalificato e giocatori in diffida».

FERRI 1 «Come contro l’AlbinoLeffe sono entrato in campo per un infortunio di Brignoli, sono cose che capitano. Bisogna farsi trovare pronti in queste situazioni. Io cerco di dare il massimo e il contributo alla squadra. Una rivincita rispetto alla gara di andata? Sì, all’andata ho fatto una delle peggiori prestazioni, se non la peggiore, ma sono contento di aver rimediato a quella brutta prestazione».

FERRO 2 «Nel primo tempo qualche difficoltà ad andare verso la porta, poi siamo rientrati dall’intervallo con la testa giusta. Abbiamo avuto un impatto forte e siamo riusciti a cambiare il risultato. Nel finale la partita è stata in discesa, purtroppo non siamo riusciti a portare a casa i tre punti e questo è il rammarico più grande. Dobbiamo cercare di attaccarci di più al risultato, avere un po’ più di cattiveria sotto porta e nell’area di rigore per sfruttare al meglio le occasioni».