La Pro Patria non completa la rimonta: il Lecco in 10 difende l’1 a 1

Continua il digiuno di vittorie per la Pro Patria che contro il Lecco incasella il secondo pareggio consecutivo nelle mura amica dello Speroni. Dopo il Trento martedì scorso, questo pomeriggio è il Lecco a negare la gioia dei tre punti ai tigrotti bianco-blu, fermati sull’1 a 1 al termine dei 90 minuti.

Andata in svantaggio al 40’ grazie a una zampata del bomber lariano Ganz, unica grande occasione del Lecco, la Pro Patria nel secondo tempo conquista il pallino del gioco e riesce a riaprire la partita con Ferri ma non a sfruttare la superiorità numerica durata quasi 30 minuti. Al 64’ l’arbitro Djurdjevic mostra il rosso diretto a Sperandeo, autore di un intervento duro, giudicato (forse erroneamente) piede a martello su Pierozzi.

La tavola sembra apparecchiata per una rimonta ma ancora una volta il gol vittoria non arriva e la Pro Patria, con ben 8 assenze ma affacciata in avanti, deve accontentarsi del quarto pareggio nelle ultime cinque partite. Il 12esimo stagionale: troppo poco per muovere una classifica che vede i bustocchi al diciassettesimo posto, in piena zona playout. La salvezza dista solo due punti ma qualcosa si muove anche nelle retrovie, con la Giana e la Pro Sesto oggi vittoriose contro JuventusU23 e Triestina.

