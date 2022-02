Rapina alle poste di Dumenza con un bastone

Ha atteso che le porte della filiale si aprissero per entrare in azione qualche minuto dopo e come arma ha usato un bastone, forse il manico di un piccone o un mazza.

È questo il flash che arriva da Dumenza dove questa mattina, lunedì 14 febbraio attorno alle 8.30 si è consumata una rapina alla filiale del piccolo paese del Luinese di Poste Italiane (foto archivio).

I carabinieri della locale stazione (compagni di Luino) sono entrati subito in azione e stanno cercando di rintracciare il malvivente e capire dalla visione delle telecamere di sorveglianza dell’ufficio postale se vi sono complici.

Sul posto ha operato anche un mezzo del 118 per soccorrere una donna io 61 anni che ha accusato un lieve malore.

Il bottino del colpo avrebbe fruttato al malvivente da una prima stima alcune migliaia di euro, i soldi presenti in cassa al momento dell’irruzione nella filiale.