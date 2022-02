Roijakkers: “Orgoglioso dei ragazzi. Reyes fuori per scelta tecnica”

ROIJAKKERS 1 – «Congratulazioni alla Virtus Bologna. Noi abbiamo avuto la chance di vincere la partita, anche perché abbiamo vinto due quarti ciascuno. Nel primo tempo abbiamo giocato la pallacanestro che volevo con Beane e Keene che hanno mosso bene la palla. Loro però hanno giocatori molto atletici e fisici e a livello difensivo ci hanno creato forti difficoltà, facendoci arrivare un po’ stanchi nel finale».

ROIJAKKERS 2 – «Andiamo avanti comunque su questa strada. Per il livello difensivo che vorrei avere non potevamo fare meglio di così, sono orgoglioso della squadra. Reyes ha giocato poco per scelta tecnica: contro una squadra così organizzata come la Virtus e per le nostre necessità difensive ho ritenuto di tenerlo in panchina».

SCARIOLO 1 – «Una partita emozionante di quelle che tengono il pubblico palpitante con due squadre che si sono battute al limite nonostante le grandi assenze. Varese veniva da tre vittorie consecutive e si è vista la sua fiducia e la sua forte energia».

SCARIOLO 2 – «Noi abbiamo fatto bene i primi quindici minuti e poi abbiamo avuto un black out incredibile per ripartire bene nel terzo quarto giocando spesso “uno contro uno”. Ci siamo scoperti con qualche giocatore, ma alla fine abbiamo controllato bene i rimbalzi. Poi abbiamo rischiato di perderla con qualche fallo infantile, ma dipende dall’inesperienza di alcuni giovani: spero serva da lezione».

SCARIOLO 3 – «Questo era un campo difficile, con una avversaria forte e decisa: Varese ha fatto un ottimo lavoro. Siamo riusciti a tenere un uomo davanti alla palla negli uno contro uno, ci siamo concentrati soprattutto su Beane e Keene riuscendo a limitarli a soli 25 punti. In attacco abbiamo avuto una discreta circolazione di palla e abbiamo controllato i rimbalzi contro una squadra molto brava in questo fondamentale».