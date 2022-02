Salone Estense a Varese pieno per le “Buone notizie”: due concorsi in memoria di Giancarlo Pignone

Non c’erano abbastanza sedie per accogliere tutte le persone che hanno voluto ricordare l’amico in occasione della presentazione del premio nazionale Giancarlo Pignone che è stato reso noto nella mattina di giovedì 17 febbraio.

A raccontare l’iniziativa, nata dalla voglia di ricordarlo della Compagna Franca e di Matteo Richetti, presidente dell’associazione che l’ha organizzata, Harambee, e fondatore con Carlo Calenda e lo stesso Pignone di Azione, è stato proprio Richetti, arrivato appositamente da Roma. «Siamo qui in tanti, da città anche lontane da Varese: Verona, Torino, Roma, Napoli e questo racconta quanto Giancarlo è stato importante per tutti noi – spiega Matteo Richetti – Si può dire che questo appuntamento è come ce l’eravamo immaginato».

Un appuntamento che «Non abbiamo voluto pensare come un momento commemorativo, che Giancarlo non avrebbe apprezzato, ma un momento di proposta come era nelle sue corde – ha spiegato Richetti – E per questo con Franca abbiamo deciso, ad un anno esatto dalla sua scomparsa, di creare un premio, anzi due, alla sua memoria».

DUE PREMI IN SUA MEMORIA, TRA SOLIDARIETÀ E BUONE NOTIZIE

Il Premio intitolato alla memoria di Giancarlo Pignone si compone di due sezioni: la prima, “Solidarietà ed inclusione, contro ogni solitudine”, è riservata ad associazioni ed Enti del Terzo settore che forniscono e garantiscono il loro servizio alle categorie svantaggiate del Paese. Gli Enti destinatari sono, dunque, le Organizzazioni senza scopo di lucro di utilità sociale che lavorano per il contrasto della povertà e del disagio giovanile, il recupero tossicodipendenti, alcolisti, ludopatici, la tutela dell’infanzia, la cura e assistenza per gli anziani ed i disabili, l’inclusione socio-lavorativa, l’integrazione degli immigrati e iniziative di solidarietà e prossimità. Verranno premiate le realtà che candideranno progetti innovativi in questo ambito.

La seconda sezione invece, promuove il bando “Il racconto di una buona notizia”, rivolta a studenti, scrittori e giornalisti per la selezione del migliore articolo / inchiesta / reportage/ saggio breve che racconti una storia-testimonianza legata ai valori della solidarietà, dell’integrazione sociale, della convivenza civile, della fratellanza, dell’attenzione verso il prossimo e della difesa dei diritti e della dignità umana.

I premi saranno attribuiti ai primi tre classificati.