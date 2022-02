Sedici squadre in partenza: è il momento del minibasket Uisp a Varese e provincia

Il primo campionato di minibasket targato Uisp Varese è ufficialmente in partenza: il prossimo 10 marzo scenderanno in campo i primi “minicestisti”. Il campionato, inizialmente previsto in gennaio, ha subito ritardi causati ovviamente dall’ultima impennata di contagi ma il basket non si ferma, e quando poi è sotto l’egida di Uisp le soluzioni si trovano sempre.

«Avremo 16 squadre, un boom inaspettato di iscrizioni con oltre trecento bambini pronti a giocare le loro prime partite». Numeri snocciolati con emozione quelli che racconta Renato Vagaggini, commissioner della Pallacanestro Uisp Varese, che continua con orgoglio: «Arriviamo a superare le 130 squadre iscritte al nostro campionato e i 2.500 tesserati. Ma soprattutto, dal 10 marzo vedremo finalmente in partita i nostri piccoli e piccolissimi atleti, per un campionato di minibasket che partirà in ritardo, ma di cui anche per questo siamo molto orgogliosi».

Tre le categorie in campo: scoiattoli (classe 2014-2015), scoiattoli big (2013-2012) e aquilotti, per i nati tra 2010 e 2011. Sedici squadre che si incontreranno da qui a fine maggio, con la formula dei “concentramenti”: per non saturare i weekend delle famiglie, ci saranno domeniche in cui tre o quattro squadre si confronteranno tutte in un’unica sede, in una festa di basket che vedrà i più piccoli protagonisti sul parquet.

Le squadre partecipanti saranno per gli Scoiattoli il College Basketball, Mago Marnate e Mago Gorla, oltre a Cassano Magnago. Per gli Scoiattoli Big saranno in campo Mago, Blue Basket Sumirago, College Basketball, Porto Ceresio, Cassano Magnago e Gash Gazzada. Gli Aquilotti in campo saranno Mago, Porto Ceresio, College Basketball, Cassano Magnago, Caronno Pertusella e Gash Gazzada.

«Siamo sicuri che tutti i nostri bambini e ragazzi ci metteranno l’anima, ma siamo altrettanto sicuri del fatto che l’importante è che si divertano, imparando uno sport meraviglioso e crescendo insieme – continua Vagaggini – con tutti gli ostacoli che abbiamo avuto, ci interessa ancora meno chi vincerà: vederli in campo è la nostra vittoria più bella». Questo però non vuol dire che i risultati non vengano tenuti in conto: su QUESTO SITO saranno a disposizione di tutti punteggi e statistiche, esattamente come per i campionati “dei grandi”.

Un solo rammarico resta a Vagaggini, e alla vigilia dell’8marzo si fa sentire: «Non cresce il basket femminile. Abbiamo qualche squadra, ma sono troppo poche per un campionato provinciale. Si riesce ad organizzare quello regionale, con un pugno di squadre che girano in tutta Lombardia. Del resto, per le senior donne la concorrenza con altri tipi di attività sportiva, meno impegnativi dal punto di vista organizzativo, è alta. Non rinunciamo, però: se siamo riusciti quest’anno a organizzare il minibasket, mai dire mai».