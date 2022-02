Il selfie di una volta? I bambini di Busto Arsizio imparano a fare l’autoritratto al museo

Domenica 20 febbraio, presso le Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna (piazza Vittorio Emanuele II), nell’ambito del calendario “Domeniche ai Musei” è in programma la Giocomerenda – Un selfie al Museo.

Come si faceva una volta a ritrarsi da soli senza l’aiuto di uno smartphone?! Al museo facciamo la conoscenza di alcuni antenati del selfie, gli autoritratti! Insieme al team della didattica museale si potrà scoprire come nascono e che caratteristiche hanno e poi si prova.

Ogni bambino partecipante dovrà portare al museo una propria foto che lo rappresenti da usare per il laboratorio L’attività è dedicata ai bambini dai 4 agli 11 anni.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria per ogni bambino partecipante, fino a esaurimento dei posti disponibili, da effettuare sulla piattaforma Eventbrite al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-giocomerenda-un-selfie-al-museo-200222-266646656327

INFORMAZIONI IMPORTANTI:

– Ogni bambino dovrà essere accompagnato da un adulto al massimo, che dovrà essere presente al museo per l’intera durata dell’attività.

– Si ricorda che, salvo soggetti esenti per legge, per l’accesso al museo è obbligatorio il possesso del Green Pass rafforzato e indossare la mascherina per tutta la permanenza nelle sale museali, oltre al rispetto di eventuali ulteriori indicazioni che saranno fornite dal personale di custodia.

– Si prega quanti si sono prenotati e non possono più partecipare all’attività di DISDIRE la prenotazione, per dare la possibilità ad altri bambini di partecipare.

In caso di imprevisti, è possibile disdire anche il giorno stesso, telefonando al museo domenica 20 febbraio, a partire dalle ore 15.00, allo 0331 635505.

Per ulteriori informazioni:

Didattica Museale e Territoriale

Città di Busto Arsizio Tel. 0331 390 242 – 349.