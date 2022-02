Seminario su “Internet of thing” e big data per i Giovani Pensatori all’Insubria di Varese

Internet of things e Big data spiegati a duecento studenti delle scuole secondarie, e al pubblico interessato, da docenti dell’Università dell’Insubria.

Il seminario di informatica è in programma venerdì 11 febbraio, dalle ore 11 alle 13, nell’ambito della XIII edizione del progetto Giovani Pensatori, in live event su piattaforma digitale Microsoft Teams. Docenti sono Sabrina Sicari e Pietro Colombo, professori associati del corso di laurea in Informatica dell’ateneo che insegnano, nell’ordine, Sistemi di elaborazione dell’informazione e Architettura degli elaboratori.

«È un appuntamento molto atteso dai nostri studenti, che già manifestavano un particolare interesse per il pensiero scientifico – spiega Fabio Minazzi, direttore scientifico del Centro Internazionale Insubrico ed ideatore del progetto Giovani Pensatori –. Negli ultimi tre anni hanno richiesto esplicitamente interventi mirati alla conoscenza dell’innovazione tecnologica e tutte le sue possibili applicazioni nella nostra quotidianità».

«Il ruolo di Sabrina Sicari nel mondo della ricerca su Internet of things, riconosciuto sul piano internazionale anche con la recentissima nomina di Ieee Senior Member dall’Institute of electrical and electronic engineers, e l’impegno di Pietro Colombo con i Giovani Pensatori – aggiunge Stefania Barile – sono indicativi di un cammino da compiere nell’ambito della formazione di nuove figure professionali per il nostro territorio, come i data scientists, per esplorare, analizzare, visualizzare i dati e sviluppare strategie per l’analisi dei dati stessi».

Per info e prenotazioni scrivere a sbarile@uninsubria.it