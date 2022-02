Tamponamento all’alba con due feriti sulla statale della Malpensa

Incidente stradale questa mattina, martedì 22 febbraio, intorno alle 6.20 sulla superstrada della Malpensa SS336, pochi metri prima dell’uscita aeroporto in direzione Torino. Una Ford Ranger ha tamponato per cause in fase di accertamento, una Volkswagen Golf guidata da un uomo di 66 anni.

Nessuno dei due conducenti ha riportato ferite gravi solo qualche contusione.

Il conducente della macchina tamponata è stato comunque trasportato in ospedale a Gallarate in codice giallo per gli accertamenti del caso mentre l’altro guidatore ha rifiutato il trasporto.

Coinvolta anche una terza macchina, che nello schianto ha bucato le gomme a causa dei detriti ma senza conseguenza alcuna per gli occupanti del veicolo.

Sul posto due ambulanze, una della Croce Rossa Italiana Comitato di Gallarate e l’altra della CRI di Busto Arsizio assieme all’ausilio dell’automedica di Gallarate, ai vigili del fuoco e alla Polizia Stradale