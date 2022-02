Uccelli contro un aereo dopo il decollo, il volo rientra a Malpensa

“Stato di allarme” a Malpensa nel primo pomeriggio di venerdì 25 febbraio 2022, poco dopo le 15: un velivolo è dovuto rientrare dopo essere incappato in alcuni volatili nella fase di decollo e ascesa.

In gergo aeronautico si parla di bird strike, scontro con volatili, di solito in fasi di decollo o atterraggio.

L’aereo coinvolto a Malpensa è un B737-800 MAX di Ryanair, impegnato su un volo pomeridiano per Valencia. Dopo l’impatto l’aereo ha effettuato un’ampia manovra arrivando fino all’area del Monferrato, sopra Asti, come si vede nel tracciato. Da lì ha iniziato la discesa.

Nel frattempo a terra è stata attivata la procedura prevista in questo caso, con l’attivazione dei vigili del fuoco aeroportuali di Malpensa. Le procedure in caso di bird strike – come per ogni altro inconveniente tecnico o derivante da cause esterne – sono standardizzate secondo i manuali di volo, che stabiliscono le verifiche da effettuare e le manovre di rientro.

Anziché 1h40′ fino a Valencia, il volo è durato dalle 15.08 alle 15.39, quando è stato completato il rientro a Malpensa.

Bird strike, i numeri

I bird strike costituiscono motivo d’emergenza, anche se normalmente gestiti senza grandi difficoltà e senza rischi (ma non sempre, come in questo caso, forse il più famoso della storia). Gli episodi sono accuratamente monitorati dalle autorità di sicurezza del volo – l’Enac, nel caso italiano – per calcolare i rischi e prevedere contromisure.