Un leprotto nel parcheggio dell’Ospedale di Varese

Cosa ci fa un leprotto nel parcheggio dei dipendenti dell’Ospedale del Circolo? Si sarà perso? A trovarlo un nostro lettore che ha pubblicato le foto nel profilo Facebook Oggi nel Varesotto. Il piccolo animale, di color marrone, non si è lasciato prendere in braccio per essere portato in un luogo più sicuro, ma in un attimo ha conquistato il cuore di tanti lettori. Tutti tifano per lui, sperando possa tornare nel suo habitat il prima possibile.