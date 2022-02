Un premio per ricordare Giancarlo Pignone

Verrà presentata giovedì 17 febbraio, ad un anno dalla sua scomparsa, la prima edizione del Premio Giancarlo Pignone, “La bellezza di una buona azione”, a cura della Fondazione Harambee.

Alla presentazione parteciperanno il sindaco di Varese Davide Galimberti, e il senatore Matteo Richetti, presidente della Fondazione Harambee.

Da sempre impegnato nel campo politico e sociale, Pignone ha rappresentato un esempio di servizio, vicinanza al mondo del volontariato ed impegno politico per la città di Varese e non solo: per questo la fondazione ha deciso di intitolare un premio alla sua memoria strutturato in due sezioni: la prima, “Solidarietà ed inclusione, contro ogni solitudine” rivolta agli Enti del Terzo Settore e la seconda, “Il racconto di una buona notizia” rivolta a studenti, scrittori e giornalisti.

I particolari verranno precisati giovedì 17 alle 11 presso il salone Estense, nel municipio di Varese.