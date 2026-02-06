Torna a Varese il premio nazionale in memoria di Giancarlo Pignone

Sabato 21 febbraio alle 11 il Salone Estense di Varese ospiterà la cerimonia di premiazione del Premio Nazionale “Giancarlo Pignone“, promosso dalla Fondazione Harambee e giunto alla sua quarta edizione.

Il Premio è dedicato a progetti che promuovono il benessere psicologico e sociale di bambine, bambini e adolescenti, offrendo strumenti concreti per affrontare le difficoltà e costruire un futuro migliore. L’iniziativa si ispira ai valori di solidarietà e impegno civile che hanno caratterizzato la figura di Giancarlo Pignone, protagonista per decenni della vita sociale e politica di Varese e della provincia, la cui attività ha passato ampiamente i confini provinciali, diventando realtà nazionale.

Quest’anno il premio ha registrato una partecipazione straordinaria: oltre 150 progetti presentati da associazioni di tutta Italia, testimonianza della vitalità del mondo del volontariato e dell’impegno sociale nel nostro Paese. Di fronte all’elevata qualità delle candidature ricevute, la Fondazione ha deciso di premiare tre realtà anziché una sola.

Le associazioni premiate sono quindi l’Associazione Crisalide, l’Associazione Piccoli Grandi Cuori ODV, e Officine Periferiche.

Alla cerimonia saranno presenti il Sindaco di Varese Davide Galimberti, l’Assessore alle Politiche Sociali Roberto Molinari e l’Onorevole Matteo Richetti, deputato di Azione e presidente della Fondazione Harambee.