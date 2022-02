Il Varese torna alla vittoria: Imperia battuto 2-0 al “Franco Ossola”

Il Varese torna alla vittoria, batte l’Imperia 2-0 e in un sol colpo fa pace con il “Franco Ossola”, che era stato violato nelle ultime due occasioni, e sfata il tabù Imperia, sempre vittoriosa nei precedenti di queste due stagioni. I biancorossi indirizzano la gara nel primo tempo grazie alla rete su punizione di Marcaletti e al destro vincente di Disabato per due reti di origine varesina. Nella ripresa gli ospiti spaventano i biancorossi colpendo una traversa con Colantonio, poi però i ragazzi di mister Ezio Rossi costruiscono una numerosa serie di occasioni – Mamah, Di Renzo e Disabato protagonisti – senza però riuscire a siglare il terzo gol.

In classifica il Varese sale a 46 punti, conferma la terza piazza, non recuperando punti sul secondo posto della Sanremese – vittoriosa 2-0 sul Gozzano – ma accorciando dalla capolista Novara, fermata sullo 0-0 in casa dell’Rg Ticino, ma lontana ancora 9 lunghezze. Il prossimo impegno per i biancorossi sarà la trasferta di Asti, dove serviranno i tre punti per proseguire la lotta per le prime posizioni.

FISCHIO D’INIZIO

Dopo un punto nelle ultime due gare il Varese vuole tornare alla vittoria ma al “Franco Ossola” arriva l’Imperia, che nei tre precedenti in Serie D ha sempre vinto. Mister Ezio Rossi conferma il 3-4-1-2 con capitan Disabato sulla trequarti alle spalle di Pastore e Di Renzo. Mediana con Cantatore e D’Orazio. I liguri allenati da Antonio Soda – che l’anno scorso ha vinto il girone alla guida del Gozzano – scendono in campo con un 3-5-2 che in avanti vede Cassata e Rosati. Parte dalla panchina Arturo Lupoli, protagonista in biancorosso con 6 gol nell’ultimo anno di Serie B.

PRIMO TEMPO

Primi minuti di gara con le due squadre chiuse e le emozioni si fanno attendere. Con il passare del tempo però il Varese trova più campo, si distende e mette alle corde l’Imperia. Il vantaggio biancorosso arriva al 23′: Pastore guadagna una punizione al limite dell’area, Marcaletti arma il mancino e mette in rete con un bel sinistro a giro che si infila sotto la traversa. Trovato il vantaggio i biancorossi non si accontentano e spingono ancora in cerca del raddoppio. Al 30′ Di Renzo batte velocemente un corner trovando impreparata la difesa ligure, che salva sulla riga con un difensore al primo tentativo ma non può nulla sul destro di Disabato dal cuore dell’area che si insacca per il 2-0. Con il doppio vantaggio in tasca i biancorossi vanno sul velluto, gestiscono i tempi e il gioco senza concedere occasioni all’Imperia e all’intervallo sono avanti con merito.

SECONDO TEMPO

L’Imperia parte con maggior determinazione ma si scontra puntualmente sulla difesa biancorossa, sempre attenta e precisa. Quando i biancorossi decidono di attaccare creano pericoli: al 6′ D’Orazio lancia Di Renzo che in corsa mette giù benissimo il pallone e poi – dopo una prima ribattuta – manda fuori di poco in diagonale. L’Imperia cambia: fuori Castaldo e Cassata per l’ex Lupoli e Deiana, che al 16′ si fa subito pericoloso sulla destra sfondando e servendo Colantonio, che dal cuore dell’area calcia di destro colpendo la traversa. Mister Rossi inserisce Mamah e Premoli per Pastore e Cantatore e in pochi minuti costruire tre clamorose palle gol: al 23′ su assist di tacco di D’Orazio il destro al volo di Di Renzo non è efficace, anche perché aveva il tempo per fare meglio. Un minuto dopo sul diagonale mancino di Disabato è D’Orazio di tacco a provare la deviazione ma trova la parata d’istinto di Cefariello, che poi si ripete sulla ribattuta di Di Renzo. Al 26′ lo stesso Di Renzo va via a destra ma viene chiuso in area, portiere e difensore dell’Imperia pasticciano e lasciano palla a Mamah che incredibilmente calcia a lato. Il numero di occasioni sprecate dai biancorossi cresce al 31′ quando Mamah va in verticale per Disabato che però non riesce a superare Cefariello in uscita. L’Imperia non demorde e ci prova ma il colpo di testa di Rosati al 37′ non preoccupa Trombini; il Varese invece spreca numerose ripartenze per chiudere la gara, mentre nei 4′ di recupero il portiere biancorosso deve sfoderare un super intervento sul colpo di testa di Mara, ultima emozioni di questa gara ricca di emozioni e che porta tre punti importanti in casa biancorossa.

TABELLINO

VARESE – IMPERIA 2-0 (2-0)

Marcatori: 23′ pt Marcaletti (V), 30′ pt Disabato (V)

Varese: (3-4-1-2): Trombini; Mapelli, Monticone, Parpinel; Foschiani, Cantatore (21′ st Premoli), D’Orazio, Marcaletti (45′ st A. Baggio); Disabato (32′ st Gazo); Pastore (21′ st Mamah), Di Renzo (28′ st Cappai). A disposizione: Priori, Minaj, Piraccini, Mendolia. All.: Rossi.

Imperia (3-5-2): Cefariello; Castaldo (13′ st Lupoli), Mara, Petti; Virga, Giglio, Canovi, Colantonio (24′ st Coppola), Losasso (32′ st Foti); Rosati, Cassata (13′ st Deiana). A disposizione: Cucuzza, Carletti, Pillon, Cappelluzzo, Fatnassi. All.: Soda.

Arbitro: sig. Dorillo di Torino (Cusumano e Cocomero)

Corner: 2-2; Ammoniti: Disabato, Parpinel per il Varese; Colantonio, Cassata, Mara, Canovi per l’Imperia. Recupero: 0’ + 4’.

Note: giornata serena, terreno in discrete condizioni

SERIE D GIRONE A – XXVI GIORNATA

Bra – Borgosesia 0-0; Caronnese – Fossano 0-0; Casale – Saluzzo 1-1; Varese – Imperia 2-0; Derthona – Pdhae 1-1; Ligorna – Asti 0-1; Rg Ticino – Novara 0-0; Sanremese – Gozzano 2-0; Sestri Levante – Chieri 1-1; Vado – Lavagnese 3-0.

CLASSIFICA: Novara 55; Sanremese 52; Varese 46; Derthona 42; Borgosesia 40; Chieri, Bra 38; Vado 37; Sestri Levante 35; Gozzano, Casale 33; Ligorna, Pdhae 32; Caronnese 30; Rg Ticino 29; Fossano 26; Asti 25; Imperia 21; Lavagnese 20; Saluzzo 14.