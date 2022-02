Serie D, Varese – Imperia in diretta

Il Varese ha tanta voglia di riscatto, ma al “Franco Ossola” arriva il temuto Imperia, che nei tre precedenti ha sempre lasciato i biancorossi a bocca asciutta. Potrete come sempre seguire in tempo reale la gara, azione per azione, commentando o interagendo con l’hashtag #DirettaVn sui social.

Per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI