Varese sconfitto tra le proteste nel big match: il Novara passa 1-0 al “Franco Ossola”

Il Varese perde 1-0 il big match del Girone A di Serie D al “Franco Ossola” contro il Novara, che con questi tre punti allunga a +11 in vetta alla classifica (+10 sulla Sanremese che ha scavalcato il Varese al secondo posto) e ipoteca il primo posto e la promozione in Serie C. Mancano ancora 17 gare alla fine della stagione, ma un divario così ampio sembra ben difficile da colmare. A decidere la gara è stato il gol di Benassi al 31′ della ripresa su azione d’angolo. Da qui le proteste del Varese, iniziate in campo e proseguite anche dopo il fischio finale: secondo i biancorossi infatti la rete è stata viziata da un colpo di mano del difensore novarese. Mister Ezio Rossi e il suo vice Neto Pereira sono stati tra quelli che di più si sono lamentati, gridando ad alta voce il proprio disappunto.

Nel mezzo una gara bloccata, a tratti nervosa, nella quale le difese hanno avuto la meglio sugli attacchi. Ottima la prestazione della retroguardia biancorossa contro il miglior attacco di tutta la Serie D, che non solo è stato lasciato a secco ma non è riuscito a costruire occasioni degne di nota. Forse anche per questo la sconfitta di oggi brucia ancora di più in casa biancorossa perché il Varese ha dimostrato di essere all’altezza della capolista e di valere ben di più di quel -11 che la classifica oggi recita impietosa. Nota positiva: un “Franco Ossola” che finalmente ha offerto un buon pubblico, caloroso ed appassionato. Speriamo che non sia un fuoco di paglia.

FISCHIO D’INIZIO

Sono 8 i punti di vantaggio a inizio partita che il Novara capolista ha sul Varese, secondo in classifica e quindi prima inseguitrice. Stesso schema per le due squadre: 3-4-1-2. I biancorossi di mister Ezio Rossi scendono in campo con una mediana solida formata da Premoli e D’Orazio, con Disabato inizialmente in panchina mentre in avanti Piraccini agisce alle spalle di Mamah e Di Renzo. Per novaresi allenati da Marco Marchionni in attacco ci sono i 36 gol di Vuthaj e Alfiero, con Gonzalez – già avversario al “Franco Ossola” ai tempi della Serie B – a suggerire sulla trequarti.

PRIMO TEMPO

È il Varese a fare qualcosa di più nei primi minuti, bloccati e avari di emozioni. I biancorossi provano soluzioni dalla lunga con Piraccini e Di Renzo ma senza inquadrare la porta. Il primo tiro in porta arriva al 16′ ed è un destro di Di Renzo da posizione defilata che obbliga Desjardins alla parata in angolo. La gara non sale di colpi, anche a causa del rovinato terreno di gioco del “Franco Ossola” che porta a sbagliare anche alcuni appoggi semplici. Il Varese ci prova con qualche verticalizzazione che però la difesa del Novara legge bene mentre la retroguardia biancorossa è brava a togliere i rifornimenti alle frecce novaresi. Su questo equilibrio, e un po’ di nervosismo, il primo tempo scivola senza grandi occasioni fino all’intervallo.

SECONDO TEMPO

Le difese hanno la meglio sugli attacchi anche nei primi minuti della ripresa. Le due squadre provano allora ad alzare i ritmi della contesa e la gara sale di colpi. Al 21′ mister Rossi prova a dare più qualità al centrocampo inserendo Disabato per D’Orazio e Marcaletti per Tosi. Poco dopo su contropiede Foschiani calcia in corsa da destra mandando alto, sul ribaltamento di fronte fondamentale Parpinel su Vuthaj in area. L’episodio che cambia e decide il match arriva al 31′: corner da destra di Gonzalez, palla in area dove Benassi anticipa i difensori biancorossi e mette in rete. Il Novara festeggia mentre il Varese si lamenta in maniera molto animata per un tocco di mano da parte del giocatore novarese. I varesini vanno a chiedere chiarimenti al guardalinee e anche Neto lascia la panchina per cercare spiegazioni. Il direttore di gara però non cambia idea e convalida la rete. Con rabbia il Varese allora prova a riprenderla sul campo e si lancia in attacco in cerca del pari. La difesa del Novara però si chiude e concede il meno possibile. L’unica vera occasione da gol arriva nei 5′ di recupero, al 47′ quando su cross da destra di Foschiani sbuca Cappai sul secondo palo, ma Desjardins riesce a parare il colpo di testa. Poi qualche lancio in area e le classiche perdite di tempo fino al triplice fischio dell’arbitro a dare i tre punti al Novara. Anche dopo la fine della gara sono arrivate le proteste del Varese, mister Ezio Rossi su tutti, per una sconfitta che brucia e che probabilmente ha deciso la corsa per il primo posto.

TABELLINO VARESE – NOVARA 0-1 (0-0) Marcatori: 31′ Benassi (N)