Serie D, Varese – Novara in diretta

Grande sfida al “Franco Ossola” dove il Varese ospita il Novara capolista e avanti 8 punti sui biancorossi, che cercano una vittoria che possa riaprire la lotta per il primo posto. Vi racconteremo la gara azione per azione e i lettori avranno la possibilità di interagire commentando l’andamento del match in tempo reale o con l’hashtag #DirettaVn sui social.

Per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI