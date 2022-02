Il vento danneggia lo scheletro del Palaghiaccio di Busto Arsizio. Il Codacons: “Diffida al Comune”

Ora ci si mette anche il vento e lo scheletro del palaghiaccio di Busto Arsizio, all’angolo tra il Sempione e via Minghetti, continua a subire danni. Le forti raffiche che ieri hanno spazzato tutto il Varesotto hanno letteralmente piegato la lamiera presente nella copertura del tetto rimanendo pericolosamente sporgente.

Il rudere, perchè di questo ormai si tratta, è sempre più alla mercè delle intemperie e dei vandali che non perdono occasione per entrare all’interno e fare danni ulteriori. Dopo che anche l’ultimo tentativo di progetto di finanza è miseramente abortito, si fa sempre più complicata la strada di un eventuale conclusione dei lavori.

La priorità in quell’area, infatti, ora è il palaginnastica che l’amministrazione ha promesso di realizzare con i propri fondi e consegnare alla Pro Patria Ginnastica.

Sulla vicenda del palaghiaccio interviene anche il Codacons tramite il presidente Marco Maria Donzelli: «Situazione alquanto pericolosa, che richiede al più presto la messa in sicurezza del luogo. Presenteremo diffida al comune, affinché si attivi per una messa in sicurezza e riqualificazione dell’edificio».